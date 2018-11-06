Стартап, созданный при поддержке Bakcell, поможет найти курсы и тренинги

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает оказывать поддержку местным стартапам и способствовать внедрению инноваций в сферах, которые влияют на повседневную жизнь людей, с помощью своей программы инкубации AppLab.

Многие из этих проектов становятся успешными и создают интересные и уникальные продукты. Одним из таких проектов является «Bilik.al». Созданный командой Way to Future при поддержке Bakcell, «Bilik.al» помогает людям находить курсы и тренинги в необходимой им сфере. Этот веб-сайт может помочь пользователям найти ответы на целый ряд интересующих их вопросов, таких как «где изучить язык программирования PHP», «кто является лучшим учителем йоги», «где можно найти футбольную школу» и курсы, предлагаемые местными поставщиками. Платформа предлагает быстрый поиск по избранным категориям, включая всё, от информационных технологий до кулинарии. Веб-сайт имеет мобильную версию, что означает, что пользователи могут использовать его со своих смартфонов и планшетов. Публикация информации о курсах, тренингах и т.д. на сайте абсолютно бесплатна. В будущем команда «bilik.al» планирует разработать мобильное приложение для iOS и Android, чтобы сделать поиск курсов еще более удобным.

Цель проекта «Bilik.al» - помочь людям найти подходящие курсы для своего развития и добиться успеха в жизни. В течение 5 месяцев мы начали сотрудничать с компаниями, которые предоставляют более 40 различных курсов и уже преодолели отметку в 5000 активных пользователей. Мы считаем, что у молодых людей в Азербайджане теперь есть удобный инструмент для легкого поиска курсов, чтобы учиться, развиваться стать успешными. Я хотел бы поблагодарить Bakcell и центр AppLab за поддержку и советы, которые помогли нам воплотить этот проект в жизнь» отметил один из создателей bilik.al Джавид Аббасов.

С запуском программы AppLab в 2014 году, местные стартапы, а также разработчики оборудования и программного обеспечения, получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Наряду с необходимыми тренингами, команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Многие из проектов разработанных азербайджанскими стартапами при поддержке AppLab уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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