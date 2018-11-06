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ТЭК 06.11.2018 16:03

ЕС остается полностью привержен ядерной сделке с Ираном - представитель ЕК

Евросоюз остается участником существующего соглашения, препятствующего развитию Ираном ядерного оружия, - Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Это соглашение было утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН. Позиция Европейского союза по этому вопросу очень ясна: мы будем участвовать в этом соглашении до тех пор, пока Иран его реализует, как это уже было подтверждено 12 раз МАГАТЭ, - единственным компетентным органом для таких оценок", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Пока Иран реализует в соответствии с международными требованиями это соглашение, мы останемся полностью привержены ему", - продолжил М.Схинас.

"Европейский союз и стороны этого иранского соглашения работают совместно с международными партнерами для его сохранения", - добавил представитель ЕК.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СДЕЛКА, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]