ЕС остается полностью привержен ядерной сделке с Ираном - представитель ЕК

Евросоюз остается участником существующего соглашения, препятствующего развитию Ираном ядерного оружия, - Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Это соглашение было утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН. Позиция Европейского союза по этому вопросу очень ясна: мы будем участвовать в этом соглашении до тех пор, пока Иран его реализует, как это уже было подтверждено 12 раз МАГАТЭ, - единственным компетентным органом для таких оценок", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
"Пока Иран реализует в соответствии с международными требованиями это соглашение, мы останемся полностью привержены ему", - продолжил М.Схинас.
"Европейский союз и стороны этого иранского соглашения работают совместно с международными партнерами для его сохранения", - добавил представитель ЕК.
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