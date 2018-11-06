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Регион 06.11.2018 16:05

В Иране испытали модернизированные системы ПВО собственного производства

Испытания двух модернизированных систем ПВО собственного производства проведены в ходе стартовавших в Иране крупномасштабных военных учений, сообщают иранские СМИ.

Иранская армия и Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по учебным целям ракетами "Сайад-2", совместимых с системами ПВО "Талас", предназначенными для поражения воздушных объектов на средних и больших высотах.

Кроме того, во время маневров военно-воздушные части КСИР уничтожили воздушную цель условного противника с помощью зенитно-ракетного комплекса "Хордад 3" иранского производства.

На учениях продемонстрированы и отечественные системы среднего радиуса действия "Мерсад".

Военные учения проходят на территории площадью примерно 500 квадратных километров в северных, западных, восточных и центральных районах Ирана. Маневры начались 5 ноября - в день, когда США ввели второй, основной, пакет антииранских санкций, нацеленных на нефтяной и банковский секторы страны.

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Тэги: ИРАН, ПВО, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]