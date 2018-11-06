В Иране испытали модернизированные системы ПВО собственного производства

Испытания двух модернизированных систем ПВО собственного производства проведены в ходе стартовавших в Иране крупномасштабных военных учений, сообщают иранские СМИ.

Иранская армия и Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по учебным целям ракетами "Сайад-2", совместимых с системами ПВО "Талас", предназначенными для поражения воздушных объектов на средних и больших высотах.

Кроме того, во время маневров военно-воздушные части КСИР уничтожили воздушную цель условного противника с помощью зенитно-ракетного комплекса "Хордад 3" иранского производства.

На учениях продемонстрированы и отечественные системы среднего радиуса действия "Мерсад".

Военные учения проходят на территории площадью примерно 500 квадратных километров в северных, западных, восточных и центральных районах Ирана. Маневры начались 5 ноября - в день, когда США ввели второй, основной, пакет антииранских санкций, нацеленных на нефтяной и банковский секторы страны.