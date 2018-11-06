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Дальнее зарубежье 06.11.2018 17:32

НАТО готова участвовать в переговорах по Афганистану - Столтенберг

Североатлантический альянс готов принимать участие в мирных переговорах по Афганистану, если ее пригласят, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

"НАТО присутствовала на мирных переговорах в Кабуле несколько месяцев назад, и мы будем присутствовать, когда нас пригласят. Но наша основная роль - помощь, обучение и консультации для афганских сил безопасности", - сказал Й.Столтенберг в Кабуле.

В субботу российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану состоится 9 ноября в Москве на уровне замминистров иностранных дел и профильных спецпредставителей.

Приглашения для участия в мероприятии направлены странам-участницам - Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США. А.Гани принял решение направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны, сообщили в МИД РФ.

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]