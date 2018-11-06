МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2020г достигнут $6,7 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в 2018-2019гг валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно прогнозам МВФ, приведенным в обновленном региональном обзоре по странам Кавказа и Центральной Азии, на конец 2018 года валютные резервы ЦБА составят $6,2 млрд.

Отметим, что ранее в мае МВФ прогнозировал рост резервов ЦБА на конец 2018 года до $6,5 млрд.

В 2019 году, по прогнозам МВФ, резервы ЦБА увеличатся до $6,7 млрд. (майский прогноз - $7 млрд).

Согласно отчету, резервов Центробанка по итогам 2018 года будет достаточно для покрытия расходов на импорт в течение 3,8 месяцев, в 2019 году – 4,1 месяцев.

На 31 октября 2018 года валютные резервы Центробанка составляют около $5,54 млрд.

А.Мамедов