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Макроэкономика 06.11.2018 16:16

МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2020г достигнут $6,7 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в 2018-2019гг валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно прогнозам МВФ, приведенным в обновленном региональном обзоре по странам Кавказа и Центральной Азии, на конец 2018 года валютные резервы ЦБА составят $6,2 млрд.

Отметим, что ранее в мае МВФ прогнозировал рост резервов ЦБА на конец 2018 года до $6,5 млрд.

В 2019 году, по прогнозам МВФ, резервы ЦБА увеличатся до $6,7 млрд. (майский прогноз - $7 млрд).

Согласно отчету, резервов Центробанка по итогам 2018 года будет достаточно для покрытия расходов на импорт в течение 3,8 месяцев, в 2019 году – 4,1 месяцев.

На 31 октября 2018 года валютные резервы Центробанка составляют около $5,54 млрд.

А.Мамедов

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Тэги: МВФ, ЦБА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]