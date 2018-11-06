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Это интересно 06.11.2018 16:17

Президент Киргизии заработал в 2017 году $13 тыс. - налоговая служба

Доход президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в 2017 году составил почти 891 тыс. сомов (около $13 тыс.), следует из данных, опубликованных во вторник на сайте Государственной налоговой службы (ГНС) страны.

В справке о доходах главы государства указано, что в собственности С.Жээнбекова находится дом площадью 160 кв. метров, а также дача площадью 60 кв. метров.

Кром того, президент Киргизии имеет несколько земельных участков сельхозназначения общей площадью 61,45 гектара и трактор МТЗ-80.

Близкие родственники президента в 2017 году заработали 3,7 млн сомов (более $53 тыс.), во владении у них имеется квартира площадью 64 кв. метра, земельные участки и автомобиль "Лексус 470".

С.Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии 23 ноября 2017 года, до этого он занимал пост премьер-министра республики.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]