Президент Киргизии заработал в 2017 году $13 тыс. - налоговая служба

Доход президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в 2017 году составил почти 891 тыс. сомов (около $13 тыс.), следует из данных, опубликованных во вторник на сайте Государственной налоговой службы (ГНС) страны.
В справке о доходах главы государства указано, что в собственности С.Жээнбекова находится дом площадью 160 кв. метров, а также дача площадью 60 кв. метров.
Кром того, президент Киргизии имеет несколько земельных участков сельхозназначения общей площадью 61,45 гектара и трактор МТЗ-80.
Близкие родственники президента в 2017 году заработали 3,7 млн сомов (более $53 тыс.), во владении у них имеется квартира площадью 64 кв. метра, земельные участки и автомобиль "Лексус 470".
С.Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии 23 ноября 2017 года, до этого он занимал пост премьер-министра республики.
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