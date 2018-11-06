НАТО уйдет из Афганистана, когда это будет позволять обстановка - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил об отсутствии конкретного графика вывода сил альянса в Афганистане.

"Мы решили еще в июле, что наше присутствие здесь основано на условиях (в Афганистане - ИФ), нет какого-либо графика", - сказал он на пресс-конференции в Афганистане.

"Невозможно сказать, когда точно мы сможем уменьшить свое присутствие", - отметил Й.Столтенберг.

По его словам, миссия НАТО в Афганистане будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо Кабулу.

"Мы ясно дали понять, что мы будем оставаться здесь до того момента, пока это требуется. И мы уйдем только тогда, как обстановка на месте позволит нам уменьшить наше присутствие", - добавил генсек.