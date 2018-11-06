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Дальнее зарубежье 06.11.2018 16:23

Во Франции задержали подозреваемых в подготовке нападения на Макрона

Французская полиция задержала шестерых человек, которых подозревают в подготовке нападения на президента страны Эмманюэля Макрона, сообщает во вторник телеканал БФМ-ТВ.

Отмечается, что задержанные планировали осуществить некое "насильственное действие" в отношении французского лидера. Однако никаких конкретных деталей не приводится.

Парижская прокуратура начала в отношении них предварительное расследование.

Задержание были произведены в трех департаментах - Иль и Вилен, Изер и Мозель.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАПАДЕНИЕ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]