Во Франции задержали подозреваемых в подготовке нападения на Макрона

Французская полиция задержала шестерых человек, которых подозревают в подготовке нападения на президента страны Эмманюэля Макрона, сообщает во вторник телеканал БФМ-ТВ.

Отмечается, что задержанные планировали осуществить некое "насильственное действие" в отношении французского лидера. Однако никаких конкретных деталей не приводится.

Парижская прокуратура начала в отношении них предварительное расследование.

Задержание были произведены в трех департаментах - Иль и Вилен, Изер и Мозель.