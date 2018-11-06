Столтенберг призвал талибов начать мирные переговоры с афганскими властями

Группировке "Талибан" следует принять участие в мирном переговорном процессе в Афганистане, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле.

"Талибы должны понять, что продолжать сражаться бессмысленно и контрпродуктивно. Чтобы быть частью будущего Афганистана, они должны сесть за стол переговоров", - сказал Й.Столтенберг.

Он также призвал "Талибан" и другие повстанческие группировки прекратить убийства мирных жителей в Афганистане.

По словам Й.Столтенберга, возможность достижения мира в Афганистане сейчас стала ближе, чем многие годы до этого.