Столтенберг призвал талибов начать мирные переговоры с афганскими властями

Группировке "Талибан" следует принять участие в мирном переговорном процессе в Афганистане, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле.
"Талибы должны понять, что продолжать сражаться бессмысленно и контрпродуктивно. Чтобы быть частью будущего Афганистана, они должны сесть за стол переговоров", - сказал Й.Столтенберг.
Он также призвал "Талибан" и другие повстанческие группировки прекратить убийства мирных жителей в Афганистане.
По словам Й.Столтенберга, возможность достижения мира в Афганистане сейчас стала ближе, чем многие годы до этого.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»