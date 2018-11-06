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Дальнее зарубежье 06.11.2018 17:44

Столтенберг призвал талибов начать мирные переговоры с афганскими властями

Группировке "Талибан" следует принять участие в мирном переговорном процессе в Афганистане, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле.

"Талибы должны понять, что продолжать сражаться бессмысленно и контрпродуктивно. Чтобы быть частью будущего Афганистана, они должны сесть за стол переговоров", - сказал Й.Столтенберг.

Он также призвал "Талибан" и другие повстанческие группировки прекратить убийства мирных жителей в Афганистане.

По словам Й.Столтенберга, возможность достижения мира в Афганистане сейчас стала ближе, чем многие годы до этого.

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Тэги: НАТО, ТАЛИБЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]