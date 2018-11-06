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Наука и образование 06.11.2018 16:30

Банки в Азербайджане не хотят рисковать и выдавать кредиты на образование – глава Минфина

Министр финансов Самир Шарифов считает непривлекательным для банков в Азербайджане выдачу кредитов на образование из-за отсутствия четкого механизма их погашения.

«Выдача кредитов на образование пока остается под вопросом. Банки и кредитные организации не хотят идти на риски с выдачей кредитов на образование. Механизма кредитования мы не нашли, есть попытки, но они не решают всех вопросов. Лично у меня возврат этих кредитов вызывает сомнение», - сказал С.Шарифов во вторник при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета на 2019 год.

Он также отметил, за рубежом данный вопрос решается путем погашения кредитов за счет работодателей, которые берут на работу выпускников университетов. «Банки заключают договора с работодателями и гарантируют себе возврат кредитов», - отметил С.Шарифов.

По его словам, число студентов в Азербайджане, получающих образование за счет государства, сократилось. «В 2019-2020гг планируется выделение определенных средств для увеличения числа таких студентов», - отметил министр.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНИСТР, ОБРАЗОВАНИЕ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]