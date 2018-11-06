Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА

6 ноября 2018 года в рамках Caspian European Club состоялся ознакомительный бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» Национальной Aкадемии Наук Азербайджана. Тур проводился по итогам бизнес-форума, организованного 1 ноября Caspian European Club при участии президента Национальной Aкадемии Наук Азербайджана (НАНА), академика Акифа Ализаде.

Бизнес-тур проведен для компаний-членов Caspian European Club, ATİB и TUİB с целью предоставления подробной информации об имеющихся возможностях «Парка Высоких Технологий». Провел экскурсию директор ООО «Парк Высоких Технологий» при НАНА, кандидат экономических наук Назим Шукюров.

Почетными гостями бизнес-тура стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Азербайджане Эркан Озорал и Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которыми в течение 2 лет будут управлять члены правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Основателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.