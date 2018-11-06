Программа занятости охватит в 2019 году дополнительно 7-8 тыс. малых хозяйств – министр труда

Программой занятости в Азербайджане в 2019 году будет охвачено 7-8 тыс. новых малых микросемейных хозяйств, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«В Азербайджане расширяется финансирование самозанятости. В следующем году в стране в эту систему будет вовлечено 7-8 тыс. малых микросемейных хозяйств», - подчеркнул С.Бабаев на совместном заседании ряда парламентских комитетов, посвященных обсуждению проекта госбюджета на 2019 год, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, эти меры послужат толчком развитию малого предпринимательства и будут способствовать решению проблемы занятости в сельской местности. «Сегодня курсы самозанятости закончили 7 тыс. человек. Большая часть их – это люди с инвалидностью, граждане, охваченные социальной адресной помощью, вынужденные переселенцы, многодетные семьи, семьи шехидов и другие представители малообеспеченных слоев населения», - сказал министр.

С.Бабаев отметил, что на сегодняшний день в стране программой занятости охвачены 1,2 тыс. человек, получавших социальную адресную помощь.

Р.Бабаев