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Социум 06.11.2018 16:57

Программа занятости охватит в 2019 году дополнительно 7-8 тыс. малых хозяйств – министр труда

Программой занятости в Азербайджане в 2019 году будет охвачено 7-8 тыс. новых малых микросемейных хозяйств, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«В Азербайджане расширяется финансирование самозанятости. В следующем году в стране в эту систему будет вовлечено 7-8 тыс. малых микросемейных хозяйств», - подчеркнул С.Бабаев на совместном заседании ряда парламентских комитетов, посвященных обсуждению проекта госбюджета на 2019 год, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, эти меры послужат толчком развитию малого предпринимательства и будут способствовать решению проблемы занятости в сельской местности. «Сегодня курсы самозанятости закончили 7 тыс. человек. Большая часть их – это люди с инвалидностью, граждане, охваченные социальной адресной помощью, вынужденные переселенцы, многодетные семьи, семьи шехидов и другие представители малообеспеченных слоев населения», - сказал министр.

С.Бабаев отметил, что на сегодняшний день в стране программой занятости охвачены 1,2 тыс. человек, получавших социальную адресную помощь.

Р.Бабаев

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Тэги: САМОЗАНЯТОСТЬ, ПРОГРАММА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]