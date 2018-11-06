Трамп осознает со временем бессмысленность своей политики в отношении Ирана - глава МИД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп, возможно, со временем поймет, что его санкционная политика в отношении Ирана не приносит результатов.
"Предшественники президента Трампа также начинали выстраивать свою политику в отношении Ирана с похожим показным хвастовством, но, по мере приобретения опыта на своем посту, они приходили в итоге к принятию и уважению реального положения дел", - сказал иранский министр в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Twitter во вторник .
Он отметил, что цель санкций Вашингтона - попытаться подчинить Тегеран американской воле.
"Мы уверены, что для властей США наступят плохие дни. Трамп вскоре осознает, что его политика никогда не окажет воздействия на волю и решительность иранской нации", - добавил Дж.Зариф.
По его словам, американские санкции являются "нападением" на весь Иран, в том числе - на рядовых граждан.
Дж.Зариф также призвал США пересмотреть свою политику на Ближнем Востоке, в частности, свою поддержку Саудовской Аравии и Израилю.
Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.
Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.
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