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Регион 06.11.2018 17:09

Трамп осознает со временем бессмысленность своей политики в отношении Ирана - глава МИД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп, возможно, со временем поймет, что его санкционная политика в отношении Ирана не приносит результатов.

"Предшественники президента Трампа также начинали выстраивать свою политику в отношении Ирана с похожим показным хвастовством, но, по мере приобретения опыта на своем посту, они приходили в итоге к принятию и уважению реального положения дел", - сказал иранский министр в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Twitter во вторник .

Он отметил, что цель санкций Вашингтона - попытаться подчинить Тегеран американской воле.

"Мы уверены, что для властей США наступят плохие дни. Трамп вскоре осознает, что его политика никогда не окажет воздействия на волю и решительность иранской нации", - добавил Дж.Зариф.

По его словам, американские санкции являются "нападением" на весь Иран, в том числе - на рядовых граждан.

Дж.Зариф также призвал США пересмотреть свою политику на Ближнем Востоке, в частности, свою поддержку Саудовской Аравии и Израилю.

Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]