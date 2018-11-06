Лавров: в рамках СВПД вырабатываются механизмы экономических связей с Ираном без участия США

СВПД сохраняет свою силу для тех, кто остался в этом договоре, эксперты активно занимаются созданием механизма для работы с Ираном без США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говоря о сути того, что было объявлено, и того, как это будет влиять на экономические связи с Ираном, мы исходим из того, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был в 2015 году подписан и одобрен единогласно СБ ООН, сохраняет свою силу для тех, кто сохранил свое участие в этом механизме", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел, по делам Европейского Союза и сотрудничества Испании Жозепом Барреем.

"После выхода США из СВПД свое участие в нем подтвердили и европейцы, и Россия, и Китай, и Исламская республика Иран", - подчеркнул С.Лавров.

"Сейчас разрабатываются механизмы, которые позволят продолжать выполнять положения этого документа в том, что касается экономических связей с Ираном, и без участия США. Это дело не простое, вы видите, как неприемлемыми методами уже оказано давление на операторов системы SWIFT, но эксперты, которые занимаются этим вопросом, у них есть достаточно устойчивое понимание, что это возможно и что такие меры будут приняты", - отмети он.