Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.938 RUR   0.0257 GBR   2.2174 TRY   0.319

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.10 Brent   73.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 10° 14° 9 Ноя 15° 10 Ноя 17°

Регион 06.11.2018 19:14

Лавров: в рамках СВПД вырабатываются механизмы экономических связей с Ираном без участия США

СВПД сохраняет свою силу для тех, кто остался в этом договоре, эксперты активно занимаются созданием механизма для работы с Ираном без США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говоря о сути того, что было объявлено, и того, как это будет влиять на экономические связи с Ираном, мы исходим из того, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был в 2015 году подписан и одобрен единогласно СБ ООН, сохраняет свою силу для тех, кто сохранил свое участие в этом механизме", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел, по делам Европейского Союза и сотрудничества Испании Жозепом Барреем.

"После выхода США из СВПД свое участие в нем подтвердили и европейцы, и Россия, и Китай, и Исламская республика Иран", - подчеркнул С.Лавров.

"Сейчас разрабатываются механизмы, которые позволят продолжать выполнять положения этого документа в том, что касается экономических связей с Ираном, и без участия США. Это дело не простое, вы видите, как неприемлемыми методами уже оказано давление на операторов системы SWIFT, но эксперты, которые занимаются этим вопросом, у них есть достаточно устойчивое понимание, что это возможно и что такие меры будут приняты", - отмети он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИРАН, США


Похожие новости


В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров До стабилизации ситуации в Армении переговоры по Карабаху вряд ли активизируются - Лавров Переговоры по карабахскому урегулированию ведутся между Азербайджаном и Арменией – Лавров На сирийскую землю приходит мир - Лавров Следующий саммит РФ-Турция-Иран пройдет в России - Лавров Лавров заявил о намерении России наращивать сотрудничество с Африкой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]