Лавров: в рамках СВПД вырабатываются механизмы экономических связей с Ираном без участия США

СВПД сохраняет свою силу для тех, кто остался в этом договоре, эксперты активно занимаются созданием механизма для работы с Ираном без США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говоря о сути того, что было объявлено, и того, как это будет влиять на экономические связи с Ираном, мы исходим из того, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был в 2015 году подписан и одобрен единогласно СБ ООН, сохраняет свою силу для тех, кто сохранил свое участие в этом механизме", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел, по делам Европейского Союза и сотрудничества Испании Жозепом Барреем.
"После выхода США из СВПД свое участие в нем подтвердили и европейцы, и Россия, и Китай, и Исламская республика Иран", - подчеркнул С.Лавров.
"Сейчас разрабатываются механизмы, которые позволят продолжать выполнять положения этого документа в том, что касается экономических связей с Ираном, и без участия США. Это дело не простое, вы видите, как неприемлемыми методами уже оказано давление на операторов системы SWIFT, но эксперты, которые занимаются этим вопросом, у них есть достаточно устойчивое понимание, что это возможно и что такие меры будут приняты", - отмети он.
Армения посредством Красного креста еще в 2016г получила предложение Азербайджана об обмене задержанными лицами по принципу «всех на всех», заявили в Баку
Президент Алиев сменил посла Азербайджана в Румынии
В Лондоне задержана супруга экс главы Международного Банка Азербайджана
AZAL и KPMG обсуждают сотрудничество в сфере риск-менеджмента и оценки капитализации предприятий
Программа занятости охватит в 2019 году дополнительно 7-8 тыс. малых хозяйств – министр труда
В Баку в 2019 году появятся 3 центра DOST – министр труда
Банки в Азербайджане не хотят рисковать и выдавать кредиты на образование – глава Минфина
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
Стартап, созданный при поддержке Bakcell, поможет найти курсы и тренинги
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий для «Cisco IronPort»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»