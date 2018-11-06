ЕС ожидает от Эр-Рияда более подробной информации по делу Хашкаджи

Евросоюз поддерживает и будет продолжать контакты с Саудовской Аравией, в том числе по делу об убийстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, заявила Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Мы ожидаем, что органы Саудовской Аравии предоставят нам всю информацию, которой они располагают по этому делу. И речь, разумеется, идет о том, чтобы было задействовано правосудие", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
Она напомнила, что ЕС с самого начала "дела Хашкаджи" просил Саудовскую Аравию сообщить Брюсселю более подробную информацию об убийстве журналиста и осуществить его прозрачное и быстрое расследование.
Это, по словам М.Косьянчич, должно быть осуществлено при полном сотрудничестве с турецкими властями.
Представитель Ф.Могерини отметила, что ЕС продолжает придерживаться этих требований, и по этому вопросу его позиция остается очень ясной.
Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.
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