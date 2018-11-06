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Дальнее зарубежье 06.11.2018 17:14

ЕС ожидает от Эр-Рияда более подробной информации по делу Хашкаджи

Евросоюз поддерживает и будет продолжать контакты с Саудовской Аравией, в том числе по делу об убийстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, заявила Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы ожидаем, что органы Саудовской Аравии предоставят нам всю информацию, которой они располагают по этому делу. И речь, разумеется, идет о том, чтобы было задействовано правосудие", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что ЕС с самого начала "дела Хашкаджи" просил Саудовскую Аравию сообщить Брюсселю более подробную информацию об убийстве журналиста и осуществить его прозрачное и быстрое расследование.

Это, по словам М.Косьянчич, должно быть осуществлено при полном сотрудничестве с турецкими властями.

Представитель Ф.Могерини отметила, что ЕС продолжает придерживаться этих требований, и по этому вопросу его позиция остается очень ясной.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.

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Тэги: ЕС, САУДАРАВИЯ, КОНТАКТЫ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]