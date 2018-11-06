Испания не принимает ультиматум США в отношении Ирана - глава МИД

Испания отказывается принимать ультиматум со стороны США в отношении Ирана и продолжит поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава испанского МИД Жозеп Боррель.
"Я согласен с министром Лавровым в том, что мы отказываемся принимать ультиматум со стороны Соединенных Штатов", - сказал Ж.Боррель во вторник в Мадриде на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы, конечно, очень заинтересованы в хороших отношениях политического и другого характера с США и, конечно, это наш привилегированный партнер, но Европейский Союз и, в частности, Испания ведут свою политическую линию и делают все возможное для того, чтобы придерживаться ядерного соглашения с Ираном", - подчеркнул испанский министр.
По его словам, ЕС и, в частности, Испания критично отозвались о решении США в отношении Ирана.
"Европейский Союз настаивает на том, что будет поддерживать СВПД для того, чтобы наши предприятия в рамках этого соглашения могли продолжать работать и вкладывать инвестиции в Иран", - сказал глава МИД Испании.
"Информация, которая у нас имеется, заключается в том, что Иран выполняет свои обязательства по этому соглашению, и Соединенные Штаты не имеют никаких аргументов и причин, чтобы отказываться от него", - заявил Ж.Боррель.
"Поэтому мне нужно сказать, что, "либо ты с нами, либо ты против нас" - это уже из другой эпохи. Испания не должна принимать такого рода заявления", - подчеркнул глава МИД Испании.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»