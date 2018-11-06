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Дальнее зарубежье 06.11.2018 20:26

Испания не принимает ультиматум США в отношении Ирана - глава МИД

Испания отказывается принимать ультиматум со стороны США в отношении Ирана и продолжит поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава испанского МИД Жозеп Боррель.

"Я согласен с министром Лавровым в том, что мы отказываемся принимать ультиматум со стороны Соединенных Штатов", - сказал Ж.Боррель во вторник в Мадриде на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы, конечно, очень заинтересованы в хороших отношениях политического и другого характера с США и, конечно, это наш привилегированный партнер, но Европейский Союз и, в частности, Испания ведут свою политическую линию и делают все возможное для того, чтобы придерживаться ядерного соглашения с Ираном", - подчеркнул испанский министр.

По его словам, ЕС и, в частности, Испания критично отозвались о решении США в отношении Ирана.

"Европейский Союз настаивает на том, что будет поддерживать СВПД для того, чтобы наши предприятия в рамках этого соглашения могли продолжать работать и вкладывать инвестиции в Иран", - сказал глава МИД Испании.

"Информация, которая у нас имеется, заключается в том, что Иран выполняет свои обязательства по этому соглашению, и Соединенные Штаты не имеют никаких аргументов и причин, чтобы отказываться от него", - заявил Ж.Боррель.

"Поэтому мне нужно сказать, что, "либо ты с нами, либо ты против нас" - это уже из другой эпохи. Испания не должна принимать такого рода заявления", - подчеркнул глава МИД Испании.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, МИД, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]