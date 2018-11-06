Лавров: обвинения в адрес РФ в попытках повлиять на итоги выборов в США уже неинтересны

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве до сих пор не представлено никаких фактов, свидетельствующих о вмешательстве в дела других стран, в частности, в выборы США.
"Что касается обвинений в попытках повлиять на итоги выборов в США - это совсем уже неинтересные и не новые сведения", - сказал С.Лавров.
По его словам, эти обвинения выдвигаются в течение двух лет. "В этой связи упоминаются не только выборы в США, но и референдум в Каталонии, упоминались выборы в Швеции, говорилось о нашей якобы вовлеченности в "дело Солсбери". Ни по одному из этих обвинений никаких фактов представлено не было", - подчеркнул глава МИД РФ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»