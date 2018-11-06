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Дальнее зарубежье 06.11.2018 19:29

Лавров: обвинения в адрес РФ в попытках повлиять на итоги выборов в США уже неинтересны

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве до сих пор не представлено никаких фактов, свидетельствующих о вмешательстве в дела других стран, в частности, в выборы США.

"Что касается обвинений в попытках повлиять на итоги выборов в США - это совсем уже неинтересные и не новые сведения", - сказал С.Лавров.

По его словам, эти обвинения выдвигаются в течение двух лет. "В этой связи упоминаются не только выборы в США, но и референдум в Каталонии, упоминались выборы в Швеции, говорилось о нашей якобы вовлеченности в "дело Солсбери". Ни по одному из этих обвинений никаких фактов представлено не было", - подчеркнул глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]