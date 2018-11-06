Россия ответит на угрозы, исходящие от военной активности НАТО у ее границ - Лавров

Военная активность НАТО у российских границ создаёт реальные угрозы безопасности России и не может оставаться без ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, это нас беспокоит, это создает реальные угрозы безопасности Российской Федерации, это грубо нарушает основополагающий акт Россия-НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов, на постоянной основе существенные боевые силы", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Мадриде.
"Ясно, что все шаги, которые предпринимают наши натовские соседи в направлении наращивания своей военной инфраструктуры, военного присутствия на границах с Российской Федерацией, не могут оставаться без ответных, прежде всего, военно-технических мер", - подчеркнул министр.
Он отметил, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности и выступает за возобновление постоянных контактов с НАТО по военной линии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»