Россия ответит на угрозы, исходящие от военной активности НАТО у ее границ - Лавров

Военная активность НАТО у российских границ создаёт реальные угрозы безопасности России и не может оставаться без ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, это нас беспокоит, это создает реальные угрозы безопасности Российской Федерации, это грубо нарушает основополагающий акт Россия-НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов, на постоянной основе существенные боевые силы", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Мадриде.

"Ясно, что все шаги, которые предпринимают наши натовские соседи в направлении наращивания своей военной инфраструктуры, военного присутствия на границах с Российской Федерацией, не могут оставаться без ответных, прежде всего, военно-технических мер", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности и выступает за возобновление постоянных контактов с НАТО по военной линии.