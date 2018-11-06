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СНГ 06.11.2018 19:46

Россия ответит на угрозы, исходящие от военной активности НАТО у ее границ - Лавров

Военная активность НАТО у российских границ создаёт реальные угрозы безопасности России и не может оставаться без ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, это нас беспокоит, это создает реальные угрозы безопасности Российской Федерации, это грубо нарушает основополагающий акт Россия-НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов, на постоянной основе существенные боевые силы", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Мадриде.

"Ясно, что все шаги, которые предпринимают наши натовские соседи в направлении наращивания своей военной инфраструктуры, военного присутствия на границах с Российской Федерацией, не могут оставаться без ответных, прежде всего, военно-технических мер", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности и выступает за возобновление постоянных контактов с НАТО по военной линии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, НАТО, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]