Азербайджан отправил экспортную миссию в Болгарию

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организовал экспортную миссию в Болгарию, отмечается в сообщении Минэкономики.

«Экспортная миссия, в которую вошли 25 азербайджанских компаний, направлена в Софию», - отмечается в сообщении.

В рамках миссии, которая завершится 9 ноября, азербайджанские предприниматели проведут двусторонние встречи с болгарскими компаниями, обсудят вопросы экспорта азербайджанской продукции.

Б.Рустамбеков