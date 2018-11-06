Азербайджан отправил экспортную миссию в Болгарию

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организовал экспортную миссию в Болгарию, отмечается в сообщении Минэкономики.
«Экспортная миссия, в которую вошли 25 азербайджанских компаний, направлена в Софию», - отмечается в сообщении.
В рамках миссии, которая завершится 9 ноября, азербайджанские предприниматели проведут двусторонние встречи с болгарскими компаниями, обсудят вопросы экспорта азербайджанской продукции.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»