Глава МИД Испании увидел опасность в решении Трампа выйти из ДРСМД

В Мадриде считают, что планы США по выходу из ДРСМД станет большой ошибкой, которая приведет к росту напряженности, заявил во вторник глава МИД Испании Жозеп Боррель.
"Для нас озвученное президентом Трампом решение выйти из ДРСМД - это очень большая ошибка. Это будет наращивать напряжение вокруг темы ядерного вооружения", - сказал Ж.Боррель по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мадриде.
По его словам, "это создает опасность для стабильности и безопасности во всем мире".
"Мы отрицательно относимся к этому решению, и мы с ним не согласны", - заявил Ж.Боррель.
Со своей стороны С.Лавров отметил, что исходя из содержания контактов с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в ходе его визита в Москву, "мы поняли, что решение уже принято и идет речь только о том, когда конкретно запускать процедуру выхода США из этого договора".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»