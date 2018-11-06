Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.938 RUR   0.0257 GBR   2.2174 TRY   0.319

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.10 Brent   73.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 10° 14° 9 Ноя 15° 10 Ноя 17°

Дальнее зарубежье 06.11.2018 20:02

Глава МИД Испании увидел опасность в решении Трампа выйти из ДРСМД

В Мадриде считают, что планы США по выходу из ДРСМД станет большой ошибкой, которая приведет к росту напряженности, заявил во вторник глава МИД Испании Жозеп Боррель.

"Для нас озвученное президентом Трампом решение выйти из ДРСМД - это очень большая ошибка. Это будет наращивать напряжение вокруг темы ядерного вооружения", - сказал Ж.Боррель по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мадриде.

По его словам, "это создает опасность для стабильности и безопасности во всем мире".

"Мы отрицательно относимся к этому решению, и мы с ним не согласны", - заявил Ж.Боррель.

Со своей стороны С.Лавров отметил, что исходя из содержания контактов с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в ходе его визита в Москву, "мы поняли, что решение уже принято и идет речь только о том, когда конкретно запускать процедуру выхода США из этого договора".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, МИД, ДРСМД


Похожие новости


Решение Бельгии по Пучдемону будет чисто юридическим - глава МИД Каталонский кризис должен быть решен в рамках конституции Испании – МИД Азербайджана Глава МИД Бельгии осудил насилие на референдуме в Каталонии Баку поддерживает мирное решение каталонского вопроса в рамках Конституции Испании – МИД Азербайджана Мадрид ждет официального визита президента Азербайджана в Испанию Азербайджан направил ноту в МИД Испании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]