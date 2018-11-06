Азербайджан начал серийное производство атакующего пулемета HP-7,62

Азербайджан начал серийное производство атакующего пулемета 7.62х54 мм калибра типа HP-7,62, сообщает пресс-служба министерства оборонной промышленности (МОП) республики.

«Начато производство атакующего пулемета 7.62х54 мм калибра типа HP-7,62, разработанного на предприятиях МОП»,- говорится в сообщении ведомства.

Пулемет HP-7,62 предназначен для уничтожения живой силы и нанесения урона огневым средствам противника в ближнем бою. Стрельба из оружия ведется из двуногих или треногих сошек различной конструкции и станков, установленных на боевых машинах.

На стволе пулемета установлен тепло-рассеивающий экран, новый тип двуногой сошки, нащечник и плечевик на телескопический приклад и ручной приклад. Планка «Pikatinni» (Стандарт НАТО MIL-STD-1913) в нижней и боковой части ручного приклада, а также на ствольной коробке обеспечивает установку различного рода оптических и коллиматорных прицелов, а также тактического фонаря, дополнительной ручки, лазерного наведения и другого специального оборудования.

Подача патронов осуществляется посредством металлической ленты в 100, 200 и 250 пуль. В пулемете используются обычные пули (LPS), трассирующие (T-46M), бронебойно-зажигательные (B-32), пристрелочно-зажигательные (PZ) калибра 7.62х54 мм.

Дальность прицела HP-7,62 составляет 1 тыс. метров, длина 1080 миллиметр, скорострельность 650-750 выстрелов в минуту, боевая скорострельность - 250. Вес HP-7,62 составляет 8,6 кг.

Пулемет HP-7,62 может быть использован при любых погодных условиях в диапазоне ±50ºC.

Ф.Исазаде