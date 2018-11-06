Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.938 RUR   0.0257 GBR   2.2174 TRY   0.319

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.10 Brent   73.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 10° 14° 8 Ноя 10° 15° 9 Ноя 17°

Оборона 06.11.2018 17:37

Азербайджан начал серийное производство атакующего пулемета HP-7,62

Азербайджан начал серийное производство атакующего пулемета 7.62х54 мм калибра типа HP-7,62, сообщает пресс-служба министерства оборонной промышленности (МОП) республики.

«Начато производство атакующего пулемета 7.62х54 мм калибра типа HP-7,62, разработанного на предприятиях МОП»,- говорится в сообщении ведомства.

Пулемет HP-7,62 предназначен для уничтожения живой силы и нанесения урона огневым средствам противника в ближнем бою. Стрельба из оружия ведется из двуногих или треногих сошек различной конструкции и станков, установленных на боевых машинах.

На стволе пулемета установлен тепло-рассеивающий экран, новый тип двуногой сошки, нащечник и плечевик на телескопический приклад и ручной приклад. Планка «Pikatinni» (Стандарт НАТО MIL-STD-1913) в нижней и боковой части ручного приклада, а также на ствольной коробке обеспечивает установку различного рода оптических и коллиматорных прицелов, а также тактического фонаря, дополнительной ручки, лазерного наведения и другого специального оборудования.

Подача патронов осуществляется посредством металлической ленты в 100, 200 и 250 пуль. В пулемете используются обычные пули (LPS), трассирующие (T-46M), бронебойно-зажигательные (B-32), пристрелочно-зажигательные (PZ) калибра 7.62х54 мм.

Дальность прицела HP-7,62 составляет 1 тыс. метров, длина 1080 миллиметр, скорострельность 650-750 выстрелов в минуту, боевая скорострельность - 250. Вес HP-7,62 составляет 8,6 кг.

Пулемет HP-7,62 может быть использован при любых погодных условиях в диапазоне ±50ºC.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУЛЕМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]