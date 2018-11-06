Совет ЕС продлил на год санкции против Венесуэлы

Совет ЕС принял во вторник решение о продлении на год санкций в отношении Венесуэлы.

"Ввиду продолжающегося ухудшения положения в Венесуэле совет решил сегодня продлить действующие адресные ограничительные меры до 14 ноября 2019 года", - говорится в коммюнике пресс-службы совета.

В документе напоминается, что Совет ЕС ввел в действие ограничительные меры в отношении Венесуэлы 13 ноября 2017 года. Они предусматривают эмбарго на оружие и оснащение для внутренних репрессий, а также запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов для занимающих официальные должности 18 лиц, которые ответственны за нарушения прав человека, подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.

"Эти меры призваны содействовать принятию совместных демократических решений для реализации политической стабильности в стране и дать возможность обеспечивать насущные потребности населения", - считают в Брюсселе.

В Совете ЕС принятые меры рассматриваются как "гибкие и обратимые, направленные на то, чтобы не нанести ущерба венесуэльскому населению".

В коммюнике отмечается, что ЕС "неоднократно подтверждал свою готовность помочь найти демократический выход из нынешнего многоаспектного кризиса путем проведения добросовестных и ориентированных на конкретные результаты переговоров, включающих всех соответствующих политических деятелей Венесуэлы".

"Министры иностранных дел ЕС обсудили ситуацию в Венесуэле и ее последствия для региона на своем последнем заседании 15 октября и подтвердили эту позицию. Поскольку кризис может быть разрешен только через политический процесс, они договорились изучить возможность создания контактной группы, которая могла бы, если бы условия были выполнены, помогать в содействии такому процессу", - говорится в сообщении Совета ЕС.