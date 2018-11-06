Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.938 RUR   0.0257 GBR   2.2174 TRY   0.319

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.10 Brent   73.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 10° 14° 8 Ноя 10° 15° 9 Ноя 17°

Финансы 06.11.2018 17:41

Клепач ожидает снижения курса рубля в 2019г

Обменный курс российского рубля до конца текущего года останется относительно стабильным и даже может укрепиться, но в следующем году ожидается его заметное ослабление, считает заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Не думаю, что сейчас возможна волна (давления на курс российского рубля - ИФ). Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля снизится", - сказал А.Клепач, выступая на международной бизнес-конференции KEF-2018 во вторник в Минске.

Комментируя влияние американских санкций на экономику РФ, он отметил, что "санкции оказали серьезное тормозящее влияние на развитие экономики, это проявляется в дестабилизирующем влиянии на финансовом и валютном рынках".

А.Клепач констатировал, что Россия в настоящее время "отрезана от мирового рынка заимствований".

По его оценке, "у нас можно ожидать дальнейшего оттока капитала, в том числе из-за ожидания нового портфеля санкций".

Экономист прогнозирует, что по итогам года отток капитала из России превысит $60 млрд, что вдвое больше по сравнению с официальным прогнозом властей.

В связи с этим он ожидает проблемную ситуацию с формированием длинных ресурсов внутри России.

Между тем, экономист констатировал рост интереса к российским активам со стороны азиатских стран, в том числе Китая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РУБЛЬ, ПРОГНОЗ, КЛЕПАЧ


Похожие новости


Рублю не удастся вернуться к прежнему курсу - Кудрин Доллар взлетел до 66 руб., обновив максимум более чем за 3 месяца Плавающему курсу рубля эффективной альтернативы сейчас нет - Набиуллина В Крыму с апреля вводится в обращение российский рубль, который станет основной денежной единицей - премьер Аксенов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]