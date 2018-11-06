Клепач ожидает снижения курса рубля в 2019г

Обменный курс российского рубля до конца текущего года останется относительно стабильным и даже может укрепиться, но в следующем году ожидается его заметное ослабление, считает заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.
"Не думаю, что сейчас возможна волна (давления на курс российского рубля - ИФ). Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля снизится", - сказал А.Клепач, выступая на международной бизнес-конференции KEF-2018 во вторник в Минске.
Комментируя влияние американских санкций на экономику РФ, он отметил, что "санкции оказали серьезное тормозящее влияние на развитие экономики, это проявляется в дестабилизирующем влиянии на финансовом и валютном рынках".
А.Клепач констатировал, что Россия в настоящее время "отрезана от мирового рынка заимствований".
По его оценке, "у нас можно ожидать дальнейшего оттока капитала, в том числе из-за ожидания нового портфеля санкций".
Экономист прогнозирует, что по итогам года отток капитала из России превысит $60 млрд, что вдвое больше по сравнению с официальным прогнозом властей.
В связи с этим он ожидает проблемную ситуацию с формированием длинных ресурсов внутри России.
Между тем, экономист констатировал рост интереса к российским активам со стороны азиатских стран, в том числе Китая.
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