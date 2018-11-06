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Регион 06.11.2018 17:48

В Еврокомиссии думают прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, чтобы искать новые пути взаимодействия

Европейский союз продемонстрирует честность, если прекратит вести с Турцией переговоры по вступлению страны в ЕС, заявил член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан.

"Я полагаю, что в долгосрочной перспективе, было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути (взаимодействия - ИФ) и прекратить переговоры по вступлению (Турции в ЕС - ИФ)", - сказал он в интервью немецкой газете "Вельт".

По мнению Й.Хана, "турецкое членство в Европейском союзе нереально в обозримом будущем".

Власти Турции начали переговоры по вступлению в ЕС в 2005 году, однако с тех пор процесс зашел в тупик в связи с политической ситуацией в стране, при этом ряд государств-членов ЕС выступают против принятия Турции в ЕС.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]