В Еврокомиссии думают прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, чтобы искать новые пути взаимодействия

Европейский союз продемонстрирует честность, если прекратит вести с Турцией переговоры по вступлению страны в ЕС, заявил член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан.
"Я полагаю, что в долгосрочной перспективе, было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути (взаимодействия - ИФ) и прекратить переговоры по вступлению (Турции в ЕС - ИФ)", - сказал он в интервью немецкой газете "Вельт".
По мнению Й.Хана, "турецкое членство в Европейском союзе нереально в обозримом будущем".
Власти Турции начали переговоры по вступлению в ЕС в 2005 году, однако с тех пор процесс зашел в тупик в связи с политической ситуацией в стране, при этом ряд государств-членов ЕС выступают против принятия Турции в ЕС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»