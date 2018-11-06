AZAL и KPMG обсуждают сотрудничество в сфере риск-менеджмента и оценки капитализации предприятий

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и компания «KPMG» могут наладить сотрудничество в сфере риск-менеджмента и оценки капитализации предприятий, говорится в сообщении AZAL.
“Президент AZAL Джахангир Аскеров во вторник провел встречу с представителями KPMG Azerbaijan – старшими менеджерами Фаридом Бахшиевым и Андреем Ивановым. Стороны рассмотрели возможности сотрудничества между AZAL и KPMG в области риск-менеджмента, стратегии инвестиций, оценки капитализации предприятий», - отмечается в информации.
По данным AZAL, главной темой переговоров стали детали договора Open Skies между Азербайджаном и Европой, по которому KPMG выступает консультантом азербайджанской стороны.
Комментируя мнения об опасениях со стороны AZAL последствий подписания данного соглашения, Дж.Аскеров отметил, что в Азербайджане ни для одной авиакомпании нет ограничений по выполнению рейсов.
«Иностранным перевозчикам даже предоставляются расширенные коммерческие права свобод воздушного пространства. Аэропорты Азербайджана открыты для всех авиакомпаний, мы приветствуем всех новых авиаперевозчиков на нашем рынке», - сказал президент AZAL.
Ф.Бахшиев, в свою очередь, отметил, что KPMG провела обширный анализ международной практики по определению эффекта влияния Open Skies на авиаиндустрию, подготовила рекомендации по смягчению возможных последствий осуществления этого проекта и дорожную карту.
«По итогам переговоров стороны договорились продолжить совместную работу над внедрением дорожной карты», - отмечается в информации.
KPMG - одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих профессиональные услуги в области аудита и консалтинга, входящая в Большую четвёрку.
Н.Аббасова
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