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Внутренняя политика 06.11.2018 19:05

В Азербайджане создается Агентство инноваций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник указ о создании юридического лица публичного права Агентство инноваций (АИ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, агентство создается на базе Госфонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий» при МТСВТ.

Целью создания агентства является оказание помощи местным предпринимателям в приобретении современных технологий и технологических решений и организации их трансфера, поддержка инновационно-ориентированных научных исследований, поощрение инновационных проектов (в том числе стартапов), финансирование их посредством грантов, льготных кредитов и инвестирования в уставной капитал (включая венчурное финансирование) и содействие инновационному предпринимательству.

Полномочиям президента относятся утверждение устава и структуры, определение уставного капитала, создание исполнительного органа, его полномочий и досрочное прекращение полномочий, а также реорганизация и ликвидация агентства.

МТСВТ поручено в течении одного месяца, подготовить и представить главе государства предложения по проекту устава и структуры агентства, а также размеру уставного капитала.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИННОВАЦИИ, АГЕНТСТВО, УКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]