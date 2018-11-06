В Азербайджане создается Агентство инноваций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник указ о создании юридического лица публичного права Агентство инноваций (АИ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, агентство создается на базе Госфонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий» при МТСВТ.

Целью создания агентства является оказание помощи местным предпринимателям в приобретении современных технологий и технологических решений и организации их трансфера, поддержка инновационно-ориентированных научных исследований, поощрение инновационных проектов (в том числе стартапов), финансирование их посредством грантов, льготных кредитов и инвестирования в уставной капитал (включая венчурное финансирование) и содействие инновационному предпринимательству.

Полномочиям президента относятся утверждение устава и структуры, определение уставного капитала, создание исполнительного органа, его полномочий и досрочное прекращение полномочий, а также реорганизация и ликвидация агентства.

МТСВТ поручено в течении одного месяца, подготовить и представить главе государства предложения по проекту устава и структуры агентства, а также размеру уставного капитала.

Ф.Исазаде