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Регион 06.11.2018 20:48

Дипломаты России и Ирана обсудили ситуацию с санкциями США

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во вторник встретился с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете введенного Вашингтоном нового пакета антииранских санкций", - сообщил МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]