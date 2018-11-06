Дипломаты России и Ирана обсудили ситуацию с санкциями США

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во вторник встретился с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете введенного Вашингтоном нового пакета антииранских санкций", - сообщил МИД РФ.