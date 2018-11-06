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СНГ 06.11.2018 21:10

Перезагрузка может потребоваться всем трем компьютерам управления российским сегментом МКС

Восстановление работоспособности неисправного компьютера управления на российском сегменте Международной космической станции (МКС), возможно, потребует перезагрузки всех трех вычислительных машин, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Предполагается, что будет произведена перезагрузка всех трех компьютеров управления российским сегментом. Это один из наиболее вероятных сценариев устранения проблемы. После этого работоспособность давшей сбой машины может быть восстановлена", - сказал источник.

Таким образом, на какое-то время космонавты будут лишены возможности управления системами сегмента. "Выбирается подходящее время для выполнения манипуляции, когда непосредственная надобность прямого управления системами сегмента снижена либо отсутствует", - сказал источник.

Компьютеры управляют системой электропитания, обеспечения теплового режима, кондиционирования воздуха, регенерации воды и кислорода, очистки воздуха, терморегулирования, коррекции орбиты.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления. "Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда", - сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля за станцией.

Два других компьютера работают штатно.

В "Роскосмосе" заверили, что неисправность одного из компьютеров управления российским сегментом не повлияет на работу станции. "На работу МКС этот сбой никак не повлияет. Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах. Но для того, чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем "Прогресс", мы проведем перезагрузку 8 ноября. Менять компьютер необходимости нет", - сказали в "Роскосмосе".

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" подтвердили, что компьютер дал сбой. "Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск", - сказали в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, МКС, КОМПЬЮТЕРЫ, ПЕРЕЗАГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]