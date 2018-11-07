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Финансы 07.11.2018 00:32

В Лондоне задержана супруга экс главы Международного Банка Азербайджана

Супруга находящегося под арестом экс главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева - Замира, задержана в Лондоне, сообщает Би-би-си со ссылкой на Вестминстерский магистратский суд.

По информации телерадиокомпании, на данный момент обсуждается вопрос экстрадиции З.Гаджиевой в Азербайджан.

Ей предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она помещена в следственный изолятор.

Супруга экс главы МБА настаивает на том, что все средства получила законным путем, и обратилась в суд с просьбой остановить расследование Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Апелляция З.Гаджиевой будет рассмотрена в пятницу, 9 ноября, в Верховном суде Великобритании.

Как сообщалось ранее, NCA арестовало ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов в рамках расследования источников богатства З.Гаджиевой, предположительно потратившей 16 млн фунтов ($20,7 млн) в одном только универмаге Harrods.

Власти Британии требуют, чтобы она объяснила, где взяла деньги на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 млн фунтов ($28,5 млн).

В начале октября З.Гаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет решения свободы приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2016 года, признавшего его виновным в финансовых махинациях.

Следствие установило, что занимавший в 2001-2015 гг. должность председателя правления МБА Дж.Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.

Ф.Исазаде

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Тэги: БАНКИР, СУПРУГА, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]