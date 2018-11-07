В Лондоне задержана супруга экс главы Международного Банка Азербайджана

Супруга находящегося под арестом экс главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева - Замира, задержана в Лондоне, сообщает Би-би-си со ссылкой на Вестминстерский магистратский суд.
По информации телерадиокомпании, на данный момент обсуждается вопрос экстрадиции З.Гаджиевой в Азербайджан.
Ей предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она помещена в следственный изолятор.
Супруга экс главы МБА настаивает на том, что все средства получила законным путем, и обратилась в суд с просьбой остановить расследование Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Апелляция З.Гаджиевой будет рассмотрена в пятницу, 9 ноября, в Верховном суде Великобритании.
Как сообщалось ранее, NCA арестовало ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов в рамках расследования источников богатства З.Гаджиевой, предположительно потратившей 16 млн фунтов ($20,7 млн) в одном только универмаге Harrods.
Власти Британии требуют, чтобы она объяснила, где взяла деньги на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 млн фунтов ($28,5 млн).
В начале октября З.Гаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью.
Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет решения свободы приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2016 года, признавшего его виновным в финансовых махинациях.
Следствие установило, что занимавший в 2001-2015 гг. должность председателя правления МБА Дж.Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.
Ф.Исазаде
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