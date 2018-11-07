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СНГ 07.11.2018 10:30

Индонезия поставляет России товары широкого потребления в качестве оплаты за военную технику - минторг

Россия получает от Индонезии товары широкого потребления в качестве оплаты за поставленную военную технику и оружие, сообщило министерство торговли республики.

Согласно материалам министерства, представленным на выставке Indo Defence, РФ получает от Индонезии различные виды товаров. Подобные схемы Джакарта использует также с Малайзией и Таиландом.

В материалах подчеркивается, что такие сделки могут проводиться полностью без использования денежных средств.

Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия подписали контракт на поставку истребителей Су-35.

В прошлые годы Джакарта получала российские истребители Су-27К и Су-30МК, ударные вертолеты Ми-35П, многоцелевые вертолеты Ми-17, противокорабельные ракеты Х-61 "Яхонт", боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80А, автоматы АК-101/102.

Выставка Indo Defence 2018 открылась в среду, организатором российской экспозиции на форуме выступает "Рособоронэкспорт"

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Тэги: РОССИЯ, ВТС, ИНДОНЕЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]