Индонезия поставляет России товары широкого потребления в качестве оплаты за военную технику - минторг

Россия получает от Индонезии товары широкого потребления в качестве оплаты за поставленную военную технику и оружие, сообщило министерство торговли республики.

Согласно материалам министерства, представленным на выставке Indo Defence, РФ получает от Индонезии различные виды товаров. Подобные схемы Джакарта использует также с Малайзией и Таиландом.

В материалах подчеркивается, что такие сделки могут проводиться полностью без использования денежных средств.

Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия подписали контракт на поставку истребителей Су-35.

В прошлые годы Джакарта получала российские истребители Су-27К и Су-30МК, ударные вертолеты Ми-35П, многоцелевые вертолеты Ми-17, противокорабельные ракеты Х-61 "Яхонт", боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80А, автоматы АК-101/102.

Выставка Indo Defence 2018 открылась в среду, организатором российской экспозиции на форуме выступает "Рособоронэкспорт"