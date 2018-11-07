Индонезия поставляет России товары широкого потребления в качестве оплаты за военную технику - минторг

Россия получает от Индонезии товары широкого потребления в качестве оплаты за поставленную военную технику и оружие, сообщило министерство торговли республики.
Согласно материалам министерства, представленным на выставке Indo Defence, РФ получает от Индонезии различные виды товаров. Подобные схемы Джакарта использует также с Малайзией и Таиландом.
В материалах подчеркивается, что такие сделки могут проводиться полностью без использования денежных средств.
Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия подписали контракт на поставку истребителей Су-35.
В прошлые годы Джакарта получала российские истребители Су-27К и Су-30МК, ударные вертолеты Ми-35П, многоцелевые вертолеты Ми-17, противокорабельные ракеты Х-61 "Яхонт", боевые машины пехоты БМП-3Ф, бронетранспортеры БТР-80А, автоматы АК-101/102.
Выставка Indo Defence 2018 открылась в среду, организатором российской экспозиции на форуме выступает "Рособоронэкспорт"
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»