Пекин заинтересован в создании китайско-российского научно-инновационного фонда - Ли Кэцян

Китай готов расширять свое взаимодействие с Россией на Дальнем Востоке, также предлагает создать научно-инвестиционный фонд.

"Мы готовы также на Дальнем Востоке развивать и усиливать свое взаимодействие с Россией", - сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по итогам переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, северо-восток Китая и дальневосточные регионы России имеют большой потенциал для сотрудничества. "Мы заинтересованы в развитии инновационного сотрудничества с российскими коллегами, в частности, создать научно-инновационный фонд между нами для того, чтобы поддержать наше научно-техническое сотрудничество, совместные разработки, определить приоритеты нашего сотрудничества", - сказал премьер Госсовета.