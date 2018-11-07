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Дальнее зарубежье 07.11.2018 10:49

Пекин заинтересован в создании китайско-российского научно-инновационного фонда - Ли Кэцян

Китай готов расширять свое взаимодействие с Россией на Дальнем Востоке, также предлагает создать научно-инвестиционный фонд.

"Мы готовы также на Дальнем Востоке развивать и усиливать свое взаимодействие с Россией", - сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по итогам переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, северо-восток Китая и дальневосточные регионы России имеют большой потенциал для сотрудничества. "Мы заинтересованы в развитии инновационного сотрудничества с российскими коллегами, в частности, создать научно-инновационный фонд между нами для того, чтобы поддержать наше научно-техническое сотрудничество, совместные разработки, определить приоритеты нашего сотрудничества", - сказал премьер Госсовета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНР, РОССИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]