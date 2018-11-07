Ли Кэцян: протекционизм вредит международной торговой системе, ядром которой является ВТО

Односторонний подход и протекционизм наносят удар по ВТО, ущемляет интересы Китая, России и других государств, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Мы обсудили и текущую международную обстановку. Мы едины в том, что экономическая глобализация является необратимой тенденцией. Протекционизм и односторонний подход наносят удар многосторонней торговой системе, ядром которой является ВТО, также несут урон принципам многосторонней торговли", - сказал Ли Кэцян по итогам переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Кроме того, он добавил, что "это ущемляет интересы России, Китая и всех стран мира". "Китай и Россия являются активными участниками в многосторонней торговой системе, а также являются конструктивной силой в выстраивании открытого типа глобального хозяйства", - сказал премьер Госсовета.
Он добавил, что Москва и Пекин готовы способствовать упрощению торговли, инвестиций, готовы продвигать региональную экономическую интеграцию.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»