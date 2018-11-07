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Дальнее зарубежье 07.11.2018 11:46

Первый экспортный контракт на поставку крылатых ракет "Брамос" третьим странам будет заключен в 2019г

Россия и Индия начнут продавать крылатые ракеты "Брамос" третьим странам с 2019 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный менеджер по маркетингу и экспорту совместного предприятия Правин Патхак.

"В начале следующего года у нас должно быть подписано один или два контракта", - сказал он на выставке "Indo Defence 2018" в Индонезии.

П.Патхак не уточнил, с какими именно странами будет подписан контракт.

Менеджер отметил, что все контракты согласовываются как с индийской стороной, так и с российскими властями.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, РАКЕТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]