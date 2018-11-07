Россия и Индия начнут продавать крылатые ракеты "Брамос" третьим странам с 2019 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный менеджер по маркетингу и экспорту совместного предприятия Правин Патхак.

"В начале следующего года у нас должно быть подписано один или два контракта", - сказал он на выставке "Indo Defence 2018" в Индонезии.

П.Патхак не уточнил, с какими именно странами будет подписан контракт.

Менеджер отметил, что все контракты согласовываются как с индийской стороной, так и с российскими властями.

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