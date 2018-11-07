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Дальнее зарубежье 07.11.2018 12:03

Эстония намерена восстановить свой торговый флот

Эстония намерена восстановить свой торговый флот и довести за предстоящие семь лет его численность до 300 крупных торговых судов путем предоставления судам права флага, изменения законов о судовом регистре и налогах.

"Для повышения международного престижа Эстонии как морского государства и увеличения объема работы береговых предприятий мы должны восстановить свой флот", - сообщила в среду министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон (Kadri Simson), слова которой приводит пресс-служба ведомства.

По словам министра, "это привнесет в государственный бюджет 76 млн евро налоговых поступлений, который сейчас уходят другим государствам".

Последнее судно под флагом Эстонии было исключено из регистра государства в 2014 году.

При этом К.Симсон отметила, что Эстония не станет т.н. "страной удобного флага".

"Мы ожидаем включения в судовой регистр Эстонии большего числа судов, но будем с усердием следить, чтобы все они были технически исправными, выполняли международные правила безопасности и обеспечивали благосостояние моряков", - подчеркнула министр.

В среду в парламенте Эстонии начнется первое чтение поправок в законы о праве судов на флаг и о регистре судов, в законы о налогах.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ТОРГОВЛЯ, ФЛОТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]