Эстония намерена восстановить свой торговый флот и довести за предстоящие семь лет его численность до 300 крупных торговых судов путем предоставления судам права флага, изменения законов о судовом регистре и налогах.

"Для повышения международного престижа Эстонии как морского государства и увеличения объема работы береговых предприятий мы должны восстановить свой флот", - сообщила в среду министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон (Kadri Simson), слова которой приводит пресс-служба ведомства.

По словам министра, "это привнесет в государственный бюджет 76 млн евро налоговых поступлений, который сейчас уходят другим государствам".

Последнее судно под флагом Эстонии было исключено из регистра государства в 2014 году.

При этом К.Симсон отметила, что Эстония не станет т.н. "страной удобного флага".

"Мы ожидаем включения в судовой регистр Эстонии большего числа судов, но будем с усердием следить, чтобы все они были технически исправными, выполняли международные правила безопасности и обеспечивали благосостояние моряков", - подчеркнула министр.

В среду в парламенте Эстонии начнется первое чтение поправок в законы о праве судов на флаг и о регистре судов, в законы о налогах.