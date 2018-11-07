В госдепе сообщили о переносе встречи Помпео с представителями КНДР

Запланированную на эту неделю встречу госсекретаря США Майка Помпео с северокорейской делегацией перенесли на более поздний срок, сообщает в среду госдеп США.

"Встреча госсекретаря Майкла Помпео с должностными лицами из Корейской Народно-Демократической Республики, намеченная на эту неделю в Нью-Йорке, пройдет в более позднюю дату", - говорится в сообщении официального представителя госдепа Хизер Нойерт.

Госдеп не называет конкретную дату, но отмечает, что встреча состоится, когда это позволит расписание обеих сторон.

В то же время, США нацелены на выполнение договоренностей, достигнутых на саммите президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, отмечают в госдепе.

Ранее сообщалось, что М.Помпео встретится в Нью-Йорке в четверг с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ен Чхолем.

Согласно сообщению госдепа, М.Помпео и Ким Ен Чхоль должны были обсудить прогресс по всем четырем направлениям деятельности, обозначенным в совместном заявлении по итогам американо-северокорейского саммита в Сингапуре, включая достижение "окончательной, полностью проверенной денуклеаризации КНДР".