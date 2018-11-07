В госдепе сообщили о переносе встречи Помпео с представителями КНДР

Запланированную на эту неделю встречу госсекретаря США Майка Помпео с северокорейской делегацией перенесли на более поздний срок, сообщает в среду госдеп США.
"Встреча госсекретаря Майкла Помпео с должностными лицами из Корейской Народно-Демократической Республики, намеченная на эту неделю в Нью-Йорке, пройдет в более позднюю дату", - говорится в сообщении официального представителя госдепа Хизер Нойерт.
Госдеп не называет конкретную дату, но отмечает, что встреча состоится, когда это позволит расписание обеих сторон.
В то же время, США нацелены на выполнение договоренностей, достигнутых на саммите президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, отмечают в госдепе.
Ранее сообщалось, что М.Помпео встретится в Нью-Йорке в четверг с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ен Чхолем.
Согласно сообщению госдепа, М.Помпео и Ким Ен Чхоль должны были обсудить прогресс по всем четырем направлениям деятельности, обозначенным в совместном заявлении по итогам американо-северокорейского саммита в Сингапуре, включая достижение "окончательной, полностью проверенной денуклеаризации КНДР".
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