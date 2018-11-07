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СНГ 07.11.2018 11:01

Торжественный марш в память о военном параде 1941 года начался на Красной площади

Историческая реконструкция военного парада 7 ноября 1941 года проходит с 10:00 на Красной площади, передал корреспондент "Интерфакса" в среду.

Торжественным маршем по главной площади страны пройдут около 5 тыс. человек, в том числе кавалерийская группа Президентского полка, военнослужащие Минобороны России, суворовцы, кадеты, воспитанники Московского военно-музыкального училища.

В реконструкции участвуют порядка 35 единиц исторической военной техники, в том числе танки Т-34, Т-60, Т-37, Т-38, Т-70, самоходные установки СУ-100, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", автомобили ГАЗ-67, ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, пушки, бронеавтомобили и мотоциклы.

Музыкальное сопровождение марша обеспечивает сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона.

На трибунах Красной площади за ходом реконструкции наблюдают ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных и детских движений, религиозных конфессий, официальные лица - всего около 7 тыс. человек.

По окончании марша на Красной площади развернется музей под открытым небом, где все желающие смогут увидеть историческую боевую технику, сделать памятные фото.

Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был проведен в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В нем участвовали 28 тыс. 467 человек. Прямо с Красной площади курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт, линия которого проходила всего в 30 км от Москвы.

Традиция проводить торжественный марш в память о легендарном параде зародилась 7 ноября 2000 года.

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Тэги: МОСКВА, ПАРАД, РЕКОНСТРУКЦИЯ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]