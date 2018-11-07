Пашинян заявил, что Армения предложит на должность генсека ОДКБ кандидатуру экс-министра обороны Арутюняна - СМИ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил, что на должность генерального секретаря ОДКБ республика предложит кандидатуру экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна.
"О кандидатуре В.Арутюняна говорил и.о. премьера Армении Н.Пашинян на закрытой встрече с руководителями СМИ 6 ноября", - сообщают местные СМИ в среду.
Ранее в МИД Армении "Интерфаксу" сообщили, что "подобного вопроса не обсуждалось".
"Решения по всем вопросам будут приняты на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября", - сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Юрий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.
В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
О возможности назначения на пост генсека ОДКБ В.Арутюняна армянские СМИ сообщали также в августе 2018 года.
62-летний В.Арутюнян в разные годы занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начальника штаба главного командования объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.
После конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года В.Арутюнян был понижен в звании, а затем уволен с поста министра.
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