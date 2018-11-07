Президент Азербайджана в первой половине 2019 года посетит с визитом Чехию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в первом полугодии 2019 года совершит официальный визит в Чехию, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Официальный визит президента И.Алиева в Чехию запланирован на первую половину следующего года. В настоящее время стороны уточняют сроки визита и повестку дня», - сказал источник.
Как сообщалось ранее, президент Чехии Милош Земан в апреле 2018 года направил поздравление И.Алиеву в связи с переизбранием на пост президента Азербайджана и пригласил его совершить визит в Прагу.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»