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Внешняя политика 07.11.2018 11:24

Президент Азербайджана в первой половине 2019 года посетит с визитом Чехию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в первом полугодии 2019 года совершит официальный визит в Чехию, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Официальный визит президента И.Алиева в Чехию запланирован на первую половину следующего года. В настоящее время стороны уточняют сроки визита и повестку дня», - сказал источник.

Как сообщалось ранее, президент Чехии Милош Земан в апреле 2018 года направил поздравление И.Алиеву в связи с переизбранием на пост президента Азербайджана и пригласил его совершить визит в Прагу.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЧЕХИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]