Новак: нефтяной рынок сбалансирован с учетом выдачи США разрешений на импорт нефти Ирана

Нефтяной рынок сейчас сбалансирован с учетом того, что США освободили ряд стран от запрета на импорт нефти из Ирана, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас, мне кажется, что рынок находится в стадии хорошей балансировки" с учетом решения США предоставить ряду стран разрешения на импорт нефти из Ирана, сказал министр.

"Нужно обязательно посмотреть, как прогнозно будет развиваться ситуация. Надо спрогнозировать, что будет со спросом IV квартала и I квартала, и какие прогнозы по добыче в других странах", - добавил А.Новак.

Он отметил, что пока Россия не выработала свою позицию перед заседанием министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ (JMMC), которое намечено на 11 ноября. "Позиции нет, мы ее вырабатываем пока с нашими компаниями", - сказал он.

В понедельник вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань из числа стран, на которые будут распространяться санкции в случае продолжения импорта нефти из Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы "немного более медленного" развертывания санкций против Ирана, чтобы не усиливать рост цен на нефть.

Иран занимает третье место в ОПЕК по объемам добычи и экспорта нефти после Саудовской Аравии и Ирака. Согласно собранным Bloomberg данным, в октябре Иран добывал 3,42 млн баррелей нефти в сутки (б/с), из которых экспортировал порядка 1,76 млн б/с.