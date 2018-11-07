Новак: нефтяной рынок сбалансирован с учетом выдачи США разрешений на импорт нефти Ирана

Нефтяной рынок сейчас сбалансирован с учетом того, что США освободили ряд стран от запрета на импорт нефти из Ирана, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Сейчас, мне кажется, что рынок находится в стадии хорошей балансировки" с учетом решения США предоставить ряду стран разрешения на импорт нефти из Ирана, сказал министр.
"Нужно обязательно посмотреть, как прогнозно будет развиваться ситуация. Надо спрогнозировать, что будет со спросом IV квартала и I квартала, и какие прогнозы по добыче в других странах", - добавил А.Новак.
Он отметил, что пока Россия не выработала свою позицию перед заседанием министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ (JMMC), которое намечено на 11 ноября. "Позиции нет, мы ее вырабатываем пока с нашими компаниями", - сказал он.
В понедельник вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.
США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань из числа стран, на которые будут распространяться санкции в случае продолжения импорта нефти из Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы "немного более медленного" развертывания санкций против Ирана, чтобы не усиливать рост цен на нефть.
Иран занимает третье место в ОПЕК по объемам добычи и экспорта нефти после Саудовской Аравии и Ирака. Согласно собранным Bloomberg данным, в октябре Иран добывал 3,42 млн баррелей нефти в сутки (б/с), из которых экспортировал порядка 1,76 млн б/с.
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