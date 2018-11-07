Азербайджан покроет около 30% газовых потребностей Болгарии - министр энергетики

Азербайджанский газ покроет около 30% потребностей Болгарии, заявила болгарский министр энергетики Теменужка Петкова.

«Контракт между Bulgargaz и SOCAR по поставкам в Болгарию 1 млрд кубометров газа в год с месторождения «Шах-Дениз» (Стадия-2) имеет ключевое значение для реализации наших приоритетов в энергосфере. Правительство Болгарии прилагает активные усилия для диверсификации поставок газа путем строительства межсистемных газовых перемычек с соседними странами», - отметила Т.Петкова на V-ом заседании азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Софии.

По ее словам, ключевое значение среди этих проектов имеет интерконнектор Греция-Болгария, «реализация которого уже необратима». Министр напомнила, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2020 году, когда ожидаются первые поставки природного газа из Азербайджана. «Азербайджанский газ покроет около 30% потребностей Болгарии, что значительно повысит энергетическую безопасность страны», - заявила Т.Петкова.

Болгарский министр также заявил, что участие SOCAR в газификации Болгарии может способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном.

«Открытие в начале текущего года прямого авиасообщения между Болгарией и Азербайджаном усилило торговые контакты между двумя странами. Вместе с тем, имеются большие возможности для дальнейшего роста взаимного товарооборота, рост которого который по итогам 2017 года составил 38% по сравнению с 2016 годом», - отметила Т.Петкова.

В рамках заседания стороны также обсудили возможности сотрудничества и других секторах экономики.

«Болгария имеет многолетние традиции в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма и является одной из ведущих стран ЕС. По итогам 2018 года рост ВВП страны прогнозируется на уровне 4%. Налоги в стране одни из самых низких в ЕС, что делает Болгарию привлекательной для инвестиций», заявила министр.

Н.Аббасова







