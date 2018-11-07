Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9478 RUR   0.0257 GBR   2.2319 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.21 Brent   72.13

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 15° 9 Ноя 16° 10 Ноя 17°

ТЭК 07.11.2018 11:44

Доходы ГНФАР в январе-октябре от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз составили около $8,3 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсата с месторождения Шах-Дениз в январе-октябре 2018 года составили $8 млрд 296 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«В январе–октябре ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз составили $8 млрд 296 млн. В том числе от продажи конденсата с месторождения Шах-Дениз в фонд за отчетный период поступило $181 млн», - отметили в фонде.

По данным ГНФАР, в целом, с 2001 года по 1 ноября 2018 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $136 млрд 782 млн.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, НЕФТЬ, ДОХОДЫ


Похожие новости


Доходы ГНФАР в январе-сентябре от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз превысили $7,4 млрд Доходы ГНФАР в январе-августе от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз превысили $6,6 млрд Доходы ГНФАР в 2017г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA увеличились на 23,5% Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-июле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ превысили $3,6 млрд Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-феврале от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ составили около $1 млрд Продажа прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в 2014г обеспечила 93% поступлений в ГНФАР в рамках PSA

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]