Азербайджан и Чехия в начале 2019г обсудят вопросы сотрудничества в сфере энергетики в рамках МПК – посол в Баку

Пятое заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству состоится в начале 2019 года в Баку, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол Чехии Милан Экерт.
«Очередное заседание МПК планируется в начале следующего года в Баку. Основная тема обсуждений – сотрудничество в сфере энергетики и реализация имеющихся в этом направлении планов», - сказал М.Экерт.
Кроме этого, на заседании комиссии будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах транспорта и строительства.
Предыдущее, 4-ое, заседание комиссии состоялось в январе 2017 года в Баку.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»