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ТЭК 07.11.2018 11:50

Азербайджан и Чехия в начале 2019г обсудят вопросы сотрудничества в сфере энергетики в рамках МПК – посол в Баку

Пятое заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству состоится в начале 2019 года в Баку, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол Чехии Милан Экерт.

«Очередное заседание МПК планируется в начале следующего года в Баку. Основная тема обсуждений – сотрудничество в сфере энергетики и реализация имеющихся в этом направлении планов», - сказал М.Экерт.

Кроме этого, на заседании комиссии будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах транспорта и строительства.

Предыдущее, 4-ое, заседание комиссии состоялось в январе 2017 года в Баку.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЧЕХИЯ, МПК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]