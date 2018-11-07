Азербайджан и Чехия в начале 2019г обсудят вопросы сотрудничества в сфере энергетики в рамках МПК – посол в Баку

Пятое заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству состоится в начале 2019 года в Баку, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол Чехии Милан Экерт.

«Очередное заседание МПК планируется в начале следующего года в Баку. Основная тема обсуждений – сотрудничество в сфере энергетики и реализация имеющихся в этом направлении планов», - сказал М.Экерт.

Кроме этого, на заседании комиссии будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах транспорта и строительства.

Предыдущее, 4-ое, заседание комиссии состоялось в январе 2017 года в Баку.

Ф.Исазаде