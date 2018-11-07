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Происшествия 07.11.2018 11:56

МЧС эвакуировало более 20 человек в селе на юге Азербайджана, затопленного в результате проливных дождей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана эвакуировало из села Рудаканар Астаринского района более 20 человек, пострадавших от наводнения, вызванного проливными дождями, сообщается на сайте МЧС.

«Проливные дожди на юге Азербайджана в ночь с 6 на 7 ноября привели к росту уровня воды в реке Астарачай, в результате чего территория села Рудаканар Астаринского района оказалась затопленной», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели МЧС, прибывшие в село, эвакуировали в безопасное место 21 жителя села Рудаканар.

«В настоящее время на участке реки Астарачай, протекающей по территории указанного населенного пункта, проводятся укрепительные работы», - подчеркивает МЧС.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]