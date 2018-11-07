МЧС эвакуировало более 20 человек в селе на юге Азербайджана, затопленного в результате проливных дождей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана эвакуировало из села Рудаканар Астаринского района более 20 человек, пострадавших от наводнения, вызванного проливными дождями, сообщается на сайте МЧС.
«Проливные дожди на юге Азербайджана в ночь с 6 на 7 ноября привели к росту уровня воды в реке Астарачай, в результате чего территория села Рудаканар Астаринского района оказалась затопленной», - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели МЧС, прибывшие в село, эвакуировали в безопасное место 21 жителя села Рудаканар.
«В настоящее время на участке реки Астарачай, протекающей по территории указанного населенного пункта, проводятся укрепительные работы», - подчеркивает МЧС.
Р.Бабаев
Президент Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу расширение сотрудничества в сферах туризма и транспорта
Президент Азербайджана в первой половине 2019 года посетит с визитом Чехию
Президент Алиев провел переговоры со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
Азербайджанский Muganbank увеличит уставный капитал на 12%
Баку заинтересован в сотрудничестве с Пекином в АПК и продбезопасности - министр экономики Азербайджана
Boeing предупредила авиакомпании об опасности срыва самолетов 737 MAX в пике
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
Россия выдержит в случае введения новых санкций, крупные компании будут поддержаны - Медведев
Еще одному фигуранту "дела БелТА" предъявлено обвинение
Медведев считает, что санкции США могут пустить под откос договоренности с Ираном по ядерной сделке
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
Стартап, созданный при поддержке Bakcell, поможет найти курсы и тренинги
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий для «Cisco IronPort»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»