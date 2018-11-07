МЧС эвакуировало более 20 человек в селе на юге Азербайджана, затопленного в результате проливных дождей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана эвакуировало из села Рудаканар Астаринского района более 20 человек, пострадавших от наводнения, вызванного проливными дождями, сообщается на сайте МЧС.

«Проливные дожди на юге Азербайджана в ночь с 6 на 7 ноября привели к росту уровня воды в реке Астарачай, в результате чего территория села Рудаканар Астаринского района оказалась затопленной», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели МЧС, прибывшие в село, эвакуировали в безопасное место 21 жителя села Рудаканар.

«В настоящее время на участке реки Астарачай, протекающей по территории указанного населенного пункта, проводятся укрепительные работы», - подчеркивает МЧС.

Р.Бабаев