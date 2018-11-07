Испанская полиция проверяет сообщения о бомбе на вокзале в Барселоне

Сотрудники полиции Испании проводят проверку на вокзале Барселоны после поступивших данных о том, что там может находиться взрывное устройство, сообщает городская полиция.

Ранее полицейские получили информацию о том, что на вокзале оставлена сумка, в которой может быть бомба.

При этом стражи порядка провели эвакуацию пассажиров из двух поездов.