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Дальнее зарубежье 07.11.2018 12:28

Испанская полиция проверяет сообщения о бомбе на вокзале в Барселоне

Сотрудники полиции Испании проводят проверку на вокзале Барселоны после поступивших данных о том, что там может находиться взрывное устройство, сообщает городская полиция.

Ранее полицейские получили информацию о том, что на вокзале оставлена сумка, в которой может быть бомба.

При этом стражи порядка провели эвакуацию пассажиров из двух поездов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ВОКЗАЛ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]