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Транспорт и связь 07.11.2018 12:29

Boeing предупредила авиакомпании об опасности срыва самолетов 737 MAX в пике

Компания Boeing в среду официально подтвердила, что накануне разослала операторам новых моделей Boeing-737 MAX предупреждение об особенностях управления этим самолетом в случае сбоя в работе датчика угла атаки (AOA).

Ранее в среду агентство Bloomberg передавало, что из-за ошибочных показаний датчика и системы контроля полета в целом самолеты Boeing-737 MAX могут неожиданно уходить в пике.

Предупреждение основывается на предварительных результатах расследования авиакатастрофы у побережья Индонезии 29 октября. Как говорится в пресс-релизе Boeing, индонезийский регулятор в рамках расследования связал аварию с неправильной работой датчика AOA. Получив неверные вводные об обтекании крыла потоком воздуха, самолеты Boeing-737 MAX могут автоматически опускать нос вниз.

Boeing сообщила, что в предупреждении содержатся указания пилотам и операторам новых самолетов о том, как действовать в этих условиях.

Ожидается, что в ближайшие часы Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США опубликует дополнительный документ с указаниями пилотам. Он будет обязательным для всех американских авиакомпаний; также ожидается, что регуляторы авиатранспортной отрасли по всему миру продублируют его в своих рекомендациях, пишет The Wall Street Journal.

Boeing-737 MAX-8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября над морем у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек. Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.

Один из черных ящиков разбившегося самолета обнаружили 1 ноября. 5 ноября сообщалось, что у самолета Lion Air в Индонезии был неисправен датчик скорости.

Как говорится в сообщении Boeing от 7 ноября, компания предоставляет поддержку и техническое содействие властям Индонезии в рамках расследования.

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Тэги: США, BOEING, САМОЛЕТ, ПРОБЛЕМЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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