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СНГ 07.11.2018 12:44

Еще одному фигуранту "дела БелТА" предъявлено обвинение

Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение пятому фигуранту так называемого "дела БелТА" - журналисту агентства "БелаПАН".

"Международному обозревателю информационной компании БелаПАН Татьяне Коровенковой предъявлено обвинение по "делу БелТА"", - говорится в сообщении редакции "БелаПАН".

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности).

Как сообщало агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии, ранее аналогичное обвинение было предъявлено четверым подозреваемым - сотрудникам портала tut.by.

Всем обвиняемым предложено возместить нанесённый ущерб - от т Br3 тыс. до Br14 тыс. 230 ($3 тыс. - $7,2 тыс.).

Как сообщалось, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, Следственный комитет задерживал и допросил до 20 журналистов. В статусе подозреваемых находятся восемь человек. 27 августа журналистам-фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СМИ, ДЕЛО, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]