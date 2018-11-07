Путин 8-9 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Казахстане и форуме межрегионального сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Казахстан 8-9 ноября примет участие в саммите ОДКБ, форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также пообщается с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра-послезавтра В.Путин работать в Астане и в Петропавловске, в Казахстане. Это будет саммит ОДКБ, отдельная встреча с президентом Назарбаевым. Затем уже будет пленарное заседание форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана", - сказал Д.Песков журналистам.

Он добавил, что формат форума межрегионального сотрудничества показал свою эффективность. "Его участники, представители регионов проявляют к нему большой интерес", - сказал Д.Песков.