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СНГ 07.11.2018 15:37

Путин 8-9 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Казахстане и форуме межрегионального сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Казахстан 8-9 ноября примет участие в саммите ОДКБ, форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также пообщается с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра-послезавтра В.Путин работать в Астане и в Петропавловске, в Казахстане. Это будет саммит ОДКБ, отдельная встреча с президентом Назарбаевым. Затем уже будет пленарное заседание форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана", - сказал Д.Песков журналистам.

Он добавил, что формат форума межрегионального сотрудничества показал свою эффективность. "Его участники, представители регионов проявляют к нему большой интерес", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАЗАХСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]