Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР

Руководство Южной Кореи выразило сожаление в связи с переносом встречи госсекретаря США Майка Помпео с представителем КНДР, но Сеул надеется, что в итоге встреча все же состоится, сообщает в среду агентство ЭФЭ.
"Мы сожалеем, но не следует придавать этому (решению о переносе - ИФ) чрезмерное значение", - заявил представитель президента Южной Кореи Юн Ен Чан.
Он отметил, что диалог по денуклеаризации - это долгий процесс, и выразил надежду, что США и КНДР "найдут новую дату для скорой встречи".
Ранее госдеп США сообщил о переносе на более поздний срок встречи госсекретаря США с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. Госдеп не указал, на какую дату назначена новая встреча.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»