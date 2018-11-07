Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР

Руководство Южной Кореи выразило сожаление в связи с переносом встречи госсекретаря США Майка Помпео с представителем КНДР, но Сеул надеется, что в итоге встреча все же состоится, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Мы сожалеем, но не следует придавать этому (решению о переносе - ИФ) чрезмерное значение", - заявил представитель президента Южной Кореи Юн Ен Чан.

Он отметил, что диалог по денуклеаризации - это долгий процесс, и выразил надежду, что США и КНДР "найдут новую дату для скорой встречи".

Ранее госдеп США сообщил о переносе на более поздний срок встречи госсекретаря США с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. Госдеп не указал, на какую дату назначена новая встреча.