Президент Алиев принял участие в открытии нового гипермаркета Bravo в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с членами семьи в среду принял участие в открытии нового гипермаркета сети супермаркетов «Bravo» в Баку, сообщает сайт главы государства.

Новый гипермаркет расположен около станции метро «Короглу».

Б.Рустамбеков