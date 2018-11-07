"Герлскауты США" подали в суд на бойскаутов из-за смены наименования

Молодежная организация "Герлскауты Соединенных Штатов Америки" (GSUSA) подала иск против сестринской организации "Бойскауты Америки" в окружной суд в Нью-Йорке, обвинив последнюю в нарушении прав на товарный знак, пишет The New York Times.

"Бойскауты Америки" (BSA) хотят с 2019 года сменить название основной программы, отказавшись от указания пола потенциальных участников. Вместо Boy Scouts программа для детей и подростков 11-17 лет будет называться Scouts BSA, в ней смогут участвовать девочки соответствующего возраста.

Популярность скаутинга в США в последние годы снижалась, и "Бойскауты Америки" захотели пополнить ряды новых членов. О предстоящих изменениях было объявлено еще в октябре 2017 года.

Герлскауты утверждают, что подобный ребрендинг только запутает детей и их родителей, и считают его вторжением на свою территорию, сообщает MarketWatch.

В исковом заявлении говорится, что у "Бойскаутов Америки" нет монополии на использование таких терминов как "скауты" или "скаутинг", особенно при обращении к женской аудитории. Смена названия программы подорвет позиции GSUSA, поскольку бойскаутов могут посчитать единственной организацией подобного рода в стране, считают истцы.

Организация "Бойскауты Америки" была создана в 1910 году, "Герлскауты Соединенных Штатов Америки" появились на два года позже. Истцы утверждают, что организации долгое время мирно и продуктивно сосуществовали, однако теперь BSA пытается изменить "основополагающие гендерные различия" в их деятельности.

Представители "Бойскаутов Америки" выразили уверенность в том, что у обеих организаций есть возможность работать как с девочками, так и с мальчиками.